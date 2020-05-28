Миллениалы столкнутся с худшим экономическим кризисом, причем многие из них так и не оправятся после него. Всю оставшуюся жизнь они будут страдать от низких заработков, малого объема благосостояния и неспособности купить жилье.

Миллениалы столкнутся с худшим экономическим кризисом, причем многие из них так и не оправятся после него. Всю оставшуюся жизнь они будут страдать от низких заработков, малого объема благосостояния и неспособности купить жилье.Особенно тяжелая ситуация сейчас с рабочими местами. Один месяц коронавирусного кризиса — и рынок труда отброшен на отметки начала нулевых. Последний раз 131 миллион рабочих мест был зафиксирован в январе 2000 года. Вообще сейчас экономический спад 2000 года как нельзя лучше описывает поколение, которое формировалось в период рецессии.Эта рецессия практически расправилась с молодыми работниками, так как именно тогда у миллениалов начинались первые годы рабочего стажа. Самым старшим представителям поколения миллениалов около 40, самым молодым — немного за 20 лет. Согласно расчетам в марте и апреле этого года занятость среди миллениалов упадет на 16%. Это больше, чем у Gen X (12%) и бэби-бумеров (13%).Молодое поколение зумеров пострадало сильнее, чем все они. Одна треть их рабочих мест исчезла за 2 месяца в 2020 году. Но Gen Z только начинает пополнять рабочую силу — самым старшим зумерам уже за двадцать, поэтому их потери не столь огромны в абсолютном выражении.В начале 2019 года миллениалы стали самым многочисленным поколением в рабочей силе в США, превзойдя Gen X. Но кризис коронавируса оказал сильное давление на миллениалов.Экономист Грей Кимбро отмечает, что самые взрослые миллениалы пережили теракт 11 сентября и вышли на рынок труда в период рецессии, которая началась примерно в то же время. Первые годы своего рабочего стажа они изо всех сил пытались найти работу во время так называемого восстановления после безработицы. Затем их поразила Великая рецессия, и началось очередное восстановление после безработицы. И вот снова очередной спад.Великая рецессия ударила по заработной плате молодых работников. Согласно последним исследованиям они так и не оправились, даже когда их старшие коллеги вернули утраченные позиции. И теперь опять происходит то же самое с самыми молодыми работниками.В 2019 году экономист Бюро переписей населения Кевин Ринц обнаружил, что из-за Великой рецессии среднестатистический миллениал потерял около 13% своих доходов в период с 2005 по 2017 годы. Это хуже, чем потери 9% доходов Gen X или 7% бэби-бумеров. К концу периода доходы бэби-бумеров восстановились, но миллениалы оставались в гораздо более худшем положении, чем должны были быть.Почему? На фоне высокого уровня безработицы во время рецессии у миллениалов меньше шансов работать на высокооплачиваемых работах и меньше шансов получить такое же образование, как у рабочих в тех местах, которых рецессия коснулась не так сильно.Им приходилось соглашаться на худшие условия в начале своей карьеры, что снижало их потенциальный заработок. Ринц считает, что работодатели тоже изменились. Крупные работодатели в наиболее пострадавших районах консолидировали власть на местном рынке труда. Таким образом, они мало что могут предложить молодым работникам, имея другие варианты."Если люди пополняют рабочую силу во время рецессии и получают низкооплачиваемую работу, это будет влиять на большую часть их карьеры на протяжении всей жизни, — сказала Ана Кент, политический аналитик ФРБ Сент-Луиса. — Это окажет влияние не только на их доход, но и на их благосостояние, их способность делать авансовые платежи и достигать другие цели в жизни".У миллениалов гораздо меньше подушки финансовой безопасности, чем у предыдущих поколений в их возрасте, считает Кент. Им выпали плохие карты, у них не так много активов, как у предыдущих поколений в их возрасте.Миллениалы позже заводят семьи, позже заводят детей и покупают дома.Тем не менее, как показал анализ Кент отдельных данных ФРС, миллениалы чаще тратят в пределах своих средств, чем Gen Х или бэби-бумеры в том же возрасте. Они часто тратят меньше, чем зарабатывают. И 52% миллениалов начинают копить на пенсию в возрасте 34 лет. В том же возрасте только у 42% бэби-бумеров были пенсионные сбережения."Эта фраза: "Вы просто должны усерднее работать", это очень по-американски. Но при этом мало кто замечает тот факт, что сейчас поток намного сильнее. Многие миллениалы плывут вверх по течению", — сказал Кент.Вообще, миллениалы — самое образованное, самое разносторонне развитое поколение в истории. По крайней мере будут таковыми, пока зумеры их не обойдут.Уильям Гейл, старший научный сотрудник Института Брукингса, сказал, что миллениалы гораздо более образованны, чем предыдущие поколения, однако очевидно, что они и больше остальных поколений страдают от долгов, благодаря которым были достигнуты успехи в сфере образования.Эта ситуация усугубляется дискриминацией афроамериканского и латиноамериканского населения. Разрыв в уровне благосостояния между черными и белыми домохозяйствами растет, даже учитывая различия в возрасте, образовании, семейном положении и даже доходах, отмечает Гейл.Это часть тенденции отставания маргинальных групп. По мнению Кент, миллениалы с высшим образованием несильно отстают от предыдущих поколений по уровню благосостояния.Некоторые миллениалы, особенно чернокожие, латиноамериканцы, женщины или те, кто не имеет высшего образования, финансово уязвимы перед лицом пандемии, отмечает Кент.В национальном масштабе около 12% всех работников не способны покрыть чрезвычайные расходы в размере $400 согласно анализу данных ФРС. Но 12% относится к неиспаноязычным белым миллениалам. Эта цифра возрастает до 32% для неиспаноязычных черных миллениалов, 20% для испаноязычных миллениалов и 17% для женщин-миллениалов. Для всех миллениалов, имеющих высшее образование, этот показатель составляет 25%.Неслучайно анализ Кента данных департамента труда показал, что женщины, латиноамериканские рабочие и менее образованные граждане составляют основную часть безработных миллениалов во время пандемии.