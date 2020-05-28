Миллениалы столкнутся с худшим экономическим кризисом, причем многие из них так и не оправятся после него. Всю оставшуюся жизнь они будут страдать от низких заработков, малого объема благосостояния и неспособности купить жилье.
Миллениалы столкнутся с худшим экономическим кризисом, причем многие из них так и не оправятся после него. Всю оставшуюся жизнь они будут страдать от низких заработков, малого объема благосостояния и неспособности купить жилье.
Особенно тяжелая ситуация сейчас с рабочими местами. Один месяц коронавирусного кризиса — и рынок труда отброшен на отметки начала нулевых. Последний раз 131 миллион рабочих мест был зафиксирован в январе 2000 года. Вообще сейчас экономический спад 2000 года как нельзя лучше описывает поколение, которое формировалось в период рецессии.
Эта рецессия практически расправилась с молодыми работниками, так как именно тогда у миллениалов начинались первые годы рабочего стажа. Самым старшим представителям поколения миллениалов около 40, самым молодым — немного за 20 лет. Согласно расчетам в марте и апреле этого года занятость среди миллениалов упадет на 16%. Это больше, чем у Gen X (12%) и бэби-бумеров (13%).
Молодое поколение зумеров пострадало сильнее, чем все они. Одна треть их рабочих мест исчезла за 2 месяца в 2020 году. Но Gen Z только начинает пополнять рабочую силу — самым старшим зумерам уже за двадцать, поэтому их потери не столь огромны в абсолютном выражении.
В начале 2019 года миллениалы стали самым многочисленным поколением в рабочей силе в США, превзойдя Gen X. Но кризис коронавируса оказал сильное давление на миллениалов.
Экономист Грей Кимбро отмечает, что самые взрослые миллениалы пережили теракт 11 сентября и вышли на рынок труда в период рецессии, которая началась примерно в то же время. Первые годы своего рабочего стажа они изо всех сил пытались найти работу во время так называемого восстановления после безработицы. Затем их поразила Великая рецессия, и началось очередное восстановление после безработицы. И вот снова очередной спад.
Великая рецессия ударила по заработной плате молодых работников. Согласно последним исследованиям они так и не оправились, даже когда их старшие коллеги вернули утраченные позиции. И теперь опять происходит то же самое с самыми молодыми работниками.
В 2019 году экономист Бюро переписей населения Кевин Ринц обнаружил, что из-за Великой рецессии среднестатистический миллениал потерял около 13% своих доходов в период с 2005 по 2017 годы. Это хуже, чем потери 9% доходов Gen X или 7% бэби-бумеров. К концу периода доходы бэби-бумеров восстановились, но миллениалы оставались в гораздо более худшем положении, чем должны были быть.
Почему? На фоне высокого уровня безработицы во время рецессии у миллениалов меньше шансов работать на высокооплачиваемых работах и меньше шансов получить такое же образование, как у рабочих в тех местах, которых рецессия коснулась не так сильно.
Им приходилось соглашаться на худшие условия в начале своей карьеры, что снижало их потенциальный заработок. Ринц считает, что работодатели тоже изменились. Крупные работодатели в наиболее пострадавших районах консолидировали власть на местном рынке труда. Таким образом, они мало что могут предложить молодым работникам, имея другие варианты.
"Если люди пополняют рабочую силу во время рецессии и получают низкооплачиваемую работу, это будет влиять на большую часть их карьеры на протяжении всей жизни, — сказала Ана Кент, политический аналитик ФРБ Сент-Луиса. — Это окажет влияние не только на их доход, но и на их благосостояние, их способность делать авансовые платежи и достигать другие цели в жизни".
У миллениалов гораздо меньше подушки финансовой безопасности, чем у предыдущих поколений в их возрасте, считает Кент. Им выпали плохие карты, у них не так много активов, как у предыдущих поколений в их возрасте.
Миллениалы позже заводят семьи, позже заводят детей и покупают дома.
Тем не менее, как показал анализ Кент отдельных данных ФРС, миллениалы чаще тратят в пределах своих средств, чем Gen Х или бэби-бумеры в том же возрасте. Они часто тратят меньше, чем зарабатывают. И 52% миллениалов начинают копить на пенсию в возрасте 34 лет. В том же возрасте только у 42% бэби-бумеров были пенсионные сбережения.
"Эта фраза: "Вы просто должны усерднее работать", это очень по-американски. Но при этом мало кто замечает тот факт, что сейчас поток намного сильнее. Многие миллениалы плывут вверх по течению", — сказал Кент.
Вообще, миллениалы — самое образованное, самое разносторонне развитое поколение в истории. По крайней мере будут таковыми, пока зумеры их не обойдут.
Уильям Гейл, старший научный сотрудник Института Брукингса, сказал, что миллениалы гораздо более образованны, чем предыдущие поколения, однако очевидно, что они и больше остальных поколений страдают от долгов, благодаря которым были достигнуты успехи в сфере образования.
Эта ситуация усугубляется дискриминацией афроамериканского и латиноамериканского населения. Разрыв в уровне благосостояния между черными и белыми домохозяйствами растет, даже учитывая различия в возрасте, образовании, семейном положении и даже доходах, отмечает Гейл.
Это часть тенденции отставания маргинальных групп. По мнению Кент, миллениалы с высшим образованием несильно отстают от предыдущих поколений по уровню благосостояния.
Некоторые миллениалы, особенно чернокожие, латиноамериканцы, женщины или те, кто не имеет высшего образования, финансово уязвимы перед лицом пандемии, отмечает Кент.
В национальном масштабе около 12% всех работников не способны покрыть чрезвычайные расходы в размере $400 согласно анализу данных ФРС. Но 12% относится к неиспаноязычным белым миллениалам. Эта цифра возрастает до 32% для неиспаноязычных черных миллениалов, 20% для испаноязычных миллениалов и 17% для женщин-миллениалов. Для всех миллениалов, имеющих высшее образование, этот показатель составляет 25%.
Неслучайно анализ Кента данных департамента труда показал, что женщины, латиноамериканские рабочие и менее образованные граждане составляют основную часть безработных миллениалов во время пандемии.