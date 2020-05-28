Директор запретил проводить тесты на COVID-19 для сотрудников и ссылается на трудности в закупке данных тестов. А среди медперсонала - массовые заболевания. Лишь пара цитат - из широко растиражированного в соцсетях отсканированного текста. Который позиционируют, как письмо сотрудников Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена.

"Директор запретил проводить тесты на COVID-19 для сотрудников и ссылается на трудности в закупке данных тестов". А "среди медперсонала — массовые заболевания". Лишь пара цитат — из широко растиражированного в соцсетях отсканированного текста. Который позиционируют, как письмо сотрудников Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена.Тех, что ежедневно лечат людей от рака, а теперь вот, якобы, эмоционально жалуются общественности на чудовищные условия работы. Мол, руководство не приняло никаких мер в связи с пандемией коронавируса. Не хватает средств защиты, санитайзеров; профилактика отсутствует в принципе. В связи с чем многие, опять же якобы, подхватили опасную инфекцию. Но продолжают работать. И хуже того, как утверждается, постоянно рискуют заразить кого-нибудь из пациентов: тяжело больных, с ослабленным иммунитетом.В общем, картина рисуется жуткая. Вот только есть важный нюанс. Распространяет всё это — лидер так называемого "Альянса врачей". Организации с более чем сомнительной репутацией, которая в очередной раз это ярко подтвердила."Многие из онкологических пациентов, с кем он контактировал, заразились COVID-19" — это про ведущего российского онколога, Андрея Каприна, сказано в анонимном письме к Альянсу врачей, лично к Анастасии Васильевой, которая тут же написала в твиттере, что, мол, "мурашки по коже!". От того, что Каприн в филиале института Герцена — НИИ Урологии — ходит в "красную зону", а потом оперирует."Что — руководитель онкослужбы, руководитель, который общается со всеми врачами, не может зайти в красную зону в костюме?! Он следит, как его служба онкологическая работает, плюс ещё нагрузка ковидная пошла. И это человеку ставят в вину?! "Альянс врачей" – он за кого? Он за врачей или за кого?! Или это сделано ради хайпа? Если ради хайпа, то — ребята, все понятно", — считает Ольга Черняк, руководитель движения "Рак излечим"."Альянс врачей" — он за себя. И своих недвусмысленных спонсоров из псевдолибералов. В пресловутом письме — ещё про то, что в столичном онкологическом институте якобы запретили делать тесты на коронавирус; что там нет туалетной бумаги, мыла; что Каприн якобы грозится уволить недовольных. Это просто клевета, говорят в Ассоциации онкологических пациентов."Это какие- то несогласованные пункты, во многом случае не совпадающие абсолютно с реальностью — кидать такие обвинения это, по меньшей мере, преступно! Там есть такие нюансы, которые врачи, работающие в институте, которые знают внутреннюю кухню, они никогда бы не сделали таких ошибок. Я про Альянс услышала вообще впервые и услышала именно грязь про самих врачей! Про выдающихся врачей", — возмущена Ирина Боровова, глава Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!".А ещё в письме приведены примеры конкретных операций. Это разглашение врачебной тайны. Так что вряд ли текст составлял медик."Одну из пациенток, которая указана в этом письме — я знала эту женщину, я ей позвонила — она была в шоке, что на всю страну написали её фамилию. Честно говоря, я порекомендовала ей написать заявление в прокуратуру", — отметила Ирина Боровова, глава Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!".Вот в Хабаровске и впрямь чуть до прокурорской проверки не дошло — по факту видеообращения сотрудников скорой помощи. Насчёт дополнительных выплат за работу в пандемию. Прилежно зачитанный максимально жёсткий текст. Угадайте, кем написан?"Обращались люди туда, в "Альянс врачей". Помогали написать текст обращения через интернет! Кто помоложе делали, связывались", — рассказывает Дмитрий Коленов, водитель автомобиля скорой помощи подстанции СМП Кировского района г. Хабаровск.Громкий скандал вышел. Обсуждали — митинг это или нет, главврач скорой помощи Хабаровска Пустовой даже в полицию жаловался. Заявление, впрочем, забрал. И деньги медики получили.Типичная тактика: "Альянс врачей" берёт ситуацию — и обостряет её до предела с помощью своих агентов влияния, совершенно необязательно в белых халатах. В данном случае, дистанционно били по Дальнему Востоку."Это и есть прямое раскачивание лодки, нагнетание общественного протеста, общественного недовольства. Их цель — взорвать ситуацию, а дальше получать какие-то свои практические бенефиты. Заказчики платят деньги, и они отрабатывают эти деньги", — уверен Ермилов Даниил, политолог, региональный представитель Российской Ассоциации политических консультантов в ДФО.Пандемия сплотила врачей, но только врачей — настоящих. К которым и Васильеву, и её, так называемый "Альянс" отнести трудно. В контексте новых фейков и провокаций.