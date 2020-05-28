У богатых свои причуды – кто-то коллекционирует картины, кто-то покупает дорогие автомобили и яхты. А есть те, кто любит дорогих породистых лошадей. Цена за одну лошадь может сравняться со стоимостью автомобиля, а содержание такой лошади обходится хозяину ничуть не меньше. Ниже мы расскажем о самых дорогих конях и лошадях, которые были куплены.

У богатых свои причуды – кто-то коллекционирует картины, кто-то покупает дорогие автомобили и яхты. А есть те, кто любит дорогих породистых лошадей.Цена за одну лошадь может сравняться со стоимостью автомобиля, а содержание такой лошади обходится хозяину ничуть не меньше.Ниже мы расскажем о самых дорогих конях и лошадях, которые были куплены.10. ДжалильКонь Джалиль был куплен в 2005 году за $9,7 миллиона. Этот конь не был очень успешен в скачках, однако он является потомком известного скакуна Northern Dancer. В 2011 году он прекратил выступления на скачках. Теперь он живет в Китае. Его потомки также не были успешны в скачках.9. Снаафи ДансерЭтот скакун родился 25 февраля 1982 года и был куплен эмиром Дубая шейхом Рашидом аль-Мактумом по цене $10,2 миллиона.Несмотря на то что этот конь является очень породистым, он никогда не выступал на скачках. Он также является потомком скакуна Northern Dancer. Ходят слухи, что этот конь слишком медлительный и вялый, из-за чего его и оставили в стойле, не выпуская для участия в скачках.8. Мейдан СитиЭтот конь родился в 2005 году и также был приобретен шейхом – Ахмедом аль-Мактумом. Коня оценили в $11,7 миллиона. Этот конь был успешен в скачках: в первых скачках он занял третье место, а во вторых — финишировал первым.7. Сиэтл ДансерЭтот конь родился 22 апреля 1984 года и умер 2 июня 2007 года. Его стоимость оценивалась в $13,1 миллиона.Скакун участвовал в скачках пять раз и победил в двух. Среди его потомков – 37 победителей скачек. Он умер в Германии от сердечного приступа.6. ТотиласЭтот скакун родился в 2000 году в Нидерландах. Он считается лучшей лошадью для выездки в мире. Тото, так его называют, в 2015 году прекратил участие в соревнованиях, сделав успешную карьеру. Его стоимость оценивается в $15 миллионов.5. Палубе де ХалонгПалубе де Халонг (Palloubet D’Halong) родился в 2003 году. Стоимость этого коня оценивается в $15,2 миллиона. Долгое время этот конь считался самой дорогой конкурной лошадью в мире.4. Грин МанкиЭтот конь родился в феврале 2004 года и был продан по цене $16 миллионов. Отмечается, что до продажи этот конь ни разу не принимал участия в скачках. Эта цена была обусловлена тем, что конь является потомком многократных чемпионов.3. АннихилейторЭтот конь родился 12 октября 1999 года. Его купили за $19 миллионов. Этот конь заработал на скачках около $3 тысяч. О его потомках известно немного, поэтому можно предположить, что они не имели особых успехов в скачках. Тем не менее сам конь славился красивым шоколадным окрасом и высокой скоростью.2. Шариф ДансерЭтот конь родился в 1980 году и умер в 1999 году. Его стоимость оценили в $40 миллионов. Этот конь принимал участие в пяти скачках и выиграл три из них. В одном из соревнований он пришел к финишу вторым. Кроме того, среди его потомков также есть несколько успешных скакунов.1. Фусаичи ПегасусФусаичи Пегасус не только самый дорогой конь, но также и один из самых знаменитых. Его стоимость оценивается в $70 миллионов. Он родился 12 апреля 1997 года. Среди его потомков – 75 победителей скачек по всему миру.