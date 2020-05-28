Чтобы попасть в некоторые регионы, теперь цифрового пропуска недостаточно. Например, в аэропорту Южно-Сахалинска приезжим нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Если такой справки нет, на землю островного региона попасть не получится.

Чтобы попасть в некоторые регионы, теперь цифрового пропуска недостаточно. Например, в аэропорту Южно-Сахалинска приезжим нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Если такой справки нет, на землю островного региона попасть не получится.Зайдя в здание багажного отделения, пассажиры становятся участниками настоящего квеста. С несколькими станциями. Сначала показывают справку с отрицательным анализом на COVID-19, затем здесь сдают кровь и переходят на следующую точку — сдают мазки.После за столиками заполняют документы и переходят на станцию — фотографирование. Следующее задание квеста — наличие цифрового пропуска. И только после этого пассажиры переходят к так называемой стойки регистрации, где их распределяют по обсерваторам.Раньше шенгеном на острова служил цифровой пропуск. Теперь ещё нужен и отрицательный анализ на COVID-19. Без справки выйти из аэропорта не получится — придется покупать билет обратно.Справка не нужна только жителям островного региона. Остальным сдать тест на коронавирус необходимо минимум за три дня до вылета. Из 22 пассажиров новосибирского рейса 12 тест сдали.Наличие справки не освобождает от изоляции. Её пройти придется, но сроки могут быть меньше 2 недель. Через 48 часов у пассажиров в обсервации возьмут повторные анализы, и направят на исследование легких. По результатам тестов специалисты примут решение о снятии ограничений. А сахалинцы с пропиской все равно пройдут двухнедельный карантин. Но уже дома.Региональные власти надеются, что новая мера поможет сократить рост заболеваемости коронавирусом на островах. Ведь все зафиксированные случаи инфекции в регионе за время пандемии были завозными.