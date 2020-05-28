Сбербанк 27 мая подключился к разработанной Банком России Системе быстрых платежей (СБП), заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Такой шаг увеличит объем и количество операций с точки зрения с2с и с2b.

Сбербанк 27 мая подключился к разработанной Банком России Системе быстрых платежей (СБП), заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Такой шаг увеличит объем и количество операций с точки зрения с2с и с2b.Услуга переводов теперь доступна всем клиентам в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" на платформах iOS и Android.Между тем 31 марта Сбербанк подключился к СБП и успешно осуществил пробные переводы.СБП — услуга, которая позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам в разные банки, которые подключены к СБП.