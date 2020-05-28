В сахалинском Углегорске дорога оказалась перекрыта из-за развала сельди - на проезжую часть высыпалось более тонны рыбы. Убирать ее пришлось с помощью трактора.

В сахалинском Углегорске дорога оказалась перекрыта из-за "развала" сельди — на проезжую часть высыпалось более тонны рыбы. Убирать ее пришлось с помощью трактора.На сделанных очевидцами кадрах видно длинную полосу сельди, протянувшуюся по асфальту. Предположительно, она вывались из кузова машины."Вот, дома рыбы нет, а тут! Хоть на месте соли!" — иронично подметил автор записи.Местные жители воспользовались ситуацией и набрали большие мешки сельди, прежде чем ее погрузили в самосвал.