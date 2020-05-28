В Германии четырьмя матчами завершился 26 тур бундеслиги. Шальке потерпел третье поражение подряд. На этот раза они уступили в Дюсселдорфе местной Фортуне 1:2.

В Германии четырьмя матчами завершился 26 тур бундеслиги. "Шальке" потерпел третье поражение подряд. На этот раза они уступили в Дюсселдорфе местной "Фортуне" 1:2."Шальке", проигравший после возобновления первенства два матча с общим счетом 0:7, сделал попытку исправить ситуацию. Кенни Маккенни на 53 минуте вывел клуб из Гельзенкирхена вперед. Но Руэн Хеннангс и Кенан Караман в течении пяти минут забили по мячу и принесли"Фортуне" победу 2:1.В Зисхайме "Хоффенхайм" со счетом 3:1 обыграл "Кёльн". В первом тайме 20-летний полузащитник "Хоффе" Кристиан Баумгартнер забил первый мяч в ворота гостей. В середине тайма "Кёльн" остался в меньшинстве, — красную карточку заработал защитник Себастьен Борно. В начале второго тайма Баумгартнер забил второй мяч, а потом помог отличиться бывшему армейцу Стивену Цеберу. Но затем составы команд уравнялись после удаления Бенджамена Хюбнера. Джон Кордоба отыграл один гол. Затем нападающий "козлов" Александр Ут мог сократить отставание до минимума. Но его удар с 11-метровой отметки отбил вратарь "Хоффенхайма" Оливер Бауманн. Счет не изменился — 3:1 в пользу хозяев поля.Еще две встречи завершились вничью. "Унион" в Берлине отыгрался в игре с "Майнцем" — 1:1. У гостей отличился Ридле Баку, в составе хозяев поля гол на счету Маркуса Инвартсена. НЕ было забитых мячей в матче "Аугсбург" — "Падерборн".