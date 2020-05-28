Крупный шахматный онлайн-турнир Lindores Abbey Rapid Challenge, являющийся вторым этапом шахматной серии чемпиона мира Магнуса Карлсена, завершил матчи 1/4 финала и определил четверку лучших. Среди них россиянин Даниил Дубов, обыгравший в первом раунде плей-офф Сергея Карякина.

Крупный шахматный онлайн-турнир Lindores Abbey Rapid Challenge, являющийся вторым этапом шахматной серии чемпиона мира Магнуса Карлсена, завершил матчи 1/4 финала и определил четверку лучших. Среди них россиянин Даниил Дубов, обыгравший в первом раунде плей-офф Сергея Карякина.Микро-матч двух российских гроссмейстеров превратился в "макро": Дубов уверенно выиграл первый раунд (3:0), затем уступил во втором (2:3), но сумел победить соотечественника в третьем – 3:0.В 1/2 финала Дубов сыграет с представителем Китая Дином Лижэнем. Во второй паре полуфинала сыграют Карлсен и американец Хикару Накамура, который выиграл предварительные соревнования. Напомним, что первый тур серии своего имени норвежский чемпион мира выиграл.