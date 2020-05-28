Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает резкое похолодание в европейской части страны в начале лета. Морозный арктический воздух подует уже с 1 июня. Вильфанд ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает резкое похолодание в европейской части страны в начале лета. Морозный арктический воздух подует уже с 1 июня.Вильфанд отметил, что в течение нескольких дней показатели термометров будут держаться возле отметок в 12-15 градусов тепла. По словам метеоролога, немного прохладнее станет и в Сибири. Так, в Красноярском крае и Иркутской области воздух будет на 4-6 градусов ниже нормы, передает