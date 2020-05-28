Смертность от коронавируса в Москве напорядок ниже, чем в других городах и странах, отметил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник дал интервью телеканалу Россия-24.

Смертность от коронавируса в Москве напорядок ниже, чем в других городах и странах, отметил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник дал интервью телеканалу "Россия-24".По его словам, летальность от коронавирусной инфекции в городе в разы меньше, чем в других странах и городах, которых тоже затронула эта трагедия. Считать у кого проценты больше, а у кого меньше – недопустимо, подчеркнул Собянин.Эпидемию коронавируса мэр столицы назвал общей трагедией. "Мы должны относиться как к трагедии и спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, проблемы, болезни, вместе бороться, а не пытаться найти друг у друга какие-то огрешности", – сказал градоначальник.Ранее Минздрав России на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утвердил методические рекомендации по подсчету летальности от коронавирусной инфекции. Заразившиеся коронавирусом граждане, у которых нет жалоб, включать в статистику заболеваемости нет необходимости, указали в ведомстве. При этом если пациент умер от осложнений заболевания, Минздрав рекомендовал всегда указывать причиной смерти коронавирус.Показатели смертности от коронавируса в Москве намного ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне, сообщили ранее в оперативном штабе столицы по борьбе с эпидемией. В то же время в столичном департаменте здравоохранения предупредили, что в мае показатель смертности будет выше, чем годом ранее.Напомним, что по последним данным заразились почти 380 тысяч человек. В за истекшие сутки выявлено 2 054 новых случая – это самый низкий показатель за последний месяц.Публикация от (@dniru) 28 Май 2020 в 4:33 PDT