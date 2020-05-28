Сочинцы наблюдали над городом радужные облака. Пользователи обсудили уникальное природное явление в сети. Многие комментаторы написали, что видели такие разноцветные облака впервые. На снятых очевидцами роликах в разных частях города можно увидеть пронизанные радугой облака на голубом небе.

Сочинцы наблюдали над городом радужные облака. Пользователи обсудили уникальное природное явление в сети. Многие комментаторы написали, что видели такие разноцветные облака впервые. На снятых очевидцами роликах в разных частях города можно заметить пронизанные радугой облака на голубом небе, передают ГТРК "Вести Сочи".Пользователи также предложили несколько вариантов названия оптического явления. Кто-то пишет, что это дисперсия(разложение) света. Другие считают, что это гало или дифракционный спектр.Однако ближе всего к истине оказались люди, предположившие, что это иризация или радужные облака. Отметим, что наблюдать их можно крайне редко, чаще всего в горах. При этом явлении тонкие облака окрашиваются в спектральные цвета. Причиной тому является дифракция света на каплях.