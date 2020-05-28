28.05.2020

2020-05-28 09:20:04

Социальные работники Владимирской области получили стимулирующие выплаты

1671 сотрудник домов-интернатов, пансионатов и социально-реабилитационных центров Владимирской области в полном объёме получил стимулирующие выплаты на общую сумму 38,8 млн рублей из федерального бюджета за круглосуточный закрытый режим работы в одну смену продолжительностью 14 дней.

Размеры выплат зависят от должности работника, а именно:

– врачам в случае выявления в организации или отделении COVID-19 – 60 тыс. рублей, если новая коронавирусная инфекция не будет выявлена – 40 тыс. рублей;

– среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицинским сёстрам по массажу, медицинским сёстрам процедурной, медицинским сёстрам по физиотерапии, старшим медицинским сёстрам, инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре при тех же условиях – 35 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно;

– социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьёй, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным руководителям, педагогам-библиотекарям, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-дефектологам, учителям-логопедам, педагогам-организаторам, административно-управленческому персоналу при тех же условиях – 35 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно;

– младшему медицинскому персоналу, в том числе сёстрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощникам по уходу) при тех же условиях – 20 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно;

– техническому персоналу и персоналу, занятому на иных должностях, при тех же условиях – 15 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

В регионе на особый режим переведены 27 стационарных организаций для граждан пожилого возраста и инвалидов (отработали 2 смены) и 8 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (одну смену), в них проживает почти 4 тысячи граждан.

Такой режим работы для этих организаций продлён ещё на одну 14 дневную смену. Дальнейший график будет рассматриваться совместно с Роспотребнадзором в зависимости от эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Кроме федеральных средств, сотрудникам названных учреждений выплачена и региональная надбавка к зарплате за смену в 14 дней – 20 тыс. рублей.