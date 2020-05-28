Стас Костюшкин в студии шоу Алена, блин рассказал о страшном моменте из детства. Когда мальчику было восемь лет, над ним надругался мужчина.

Стас Костюшкин в студии шоу "Алена, блин" рассказал о страшном моменте из детства. Когда мальчику было восемь лет, над ним надругался мужчина.Раньше у пацанов была забава: стреляться водой из шприцов. Отработанные медицинские материалы часто валялись на улице, и дети с ними играли. Недалеко от дома Стаса Костюшкина был завод пластполимеров, поле за предприятием было завалено ненужными мединструментами."Мы с ребятами поехали туда, нас было пятеро, и действительно нашли то, что искали. Вдруг в нашу сторону начал двигаться какой-то парень", – рассказал артист. Маленький Стас убежал и спрятался, но незнакомец напугал его словами, что убьет товарищей, если тот не покажется."Было очень страшно, но я пошел обратно. Тот мужчина сказал нам всем лечь на землю и открыть рты. Он достал член и каждому засунул в рот", – вспоминает Костюшкин.4 Янв 2020 в 1:59 PSTАртист отметил, что ему сейчас 48 лет, но он до сих пор помнит тот момент в мельчайших подробностях – и запах, и привкус. "Мы договорились с ребятами никому об этом не рассказывать. Даже до конца не поняли, что произошло, ясно было, что что-то очень плохое", – говорит солист группы "Чай вдвоем".Музыкант добавил, что если бы его ребенок (певец воспитывает троих сыновей) подошел и поделился подобном, то он бы просто убил того человека. Артист отметил, когда некоторое время назад он впервые публично упомянул об инциденте, родня его не поддержала. "Мне тогда буквально все позвонили и сказали, мол, на кой черт ты это рассказал – зачем?!" – добавил Стас Костюшкин.