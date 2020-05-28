В четверг в столичном регионе ожидается комфортная весенняя погода.

В четверг в столичном регионе ожидается комфортная весенняя погода.По данным Гидрометцентра РФ, осадков не ожидается, при умеренном южном ветре после полудня в Москве +20-22 градуса, по области +17-22.Однако уже ночью из-за влияния циклона в зоне теплого атмосферного фронта возможен небольшой дождь, температура в Москве понизится до +12-14 градусов, по области +10-15 градусов.Днем прогремят громы, дождь будет умеренным и местами сильным, в отдельных районах ожидается град. Максимальная температура в Москве составит +19-21 градус, в Подмосковье +18-23. Ветер будет восточным 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, передает "Интерфакс".Накануне синоптики предупредили, что в пятницу в регионы Центрального федерального округа придет активный циклон с Черного моря и принесет сильные дожди, местами град и усиление ветра до 22 м/с. Выпадет до 30 мм осадков.