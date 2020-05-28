Задержанный попытался скрыться от сотрудников полиции и, не справившись с управлением, совершил наезд на отбойник...

Сотрудниками ППСП ОМВД России по району Гольяново г. Москвы задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством.Сотрудники полиции при патрулировании территории обратили внимание на автомобиль «Хендай Солярис», водитель которой нарушал правила дорожного движения. Сотрудниками полиции было принято решение остановить автомашину. Задержанный попытался скрыться от сотрудников полиции и, не справившись с управлением, совершил наезд на отбойник.Сотрудники полиции на Щелковском шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичное преступление, лишенный правом управлять автомобилем, житель столицы. Гражданин не смог предоставить документы на иномарку стоимостью 700 тысяч рублей и был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Установлено, что мужчина, являясь механиком автопарка, воспользовался удобным моментом и завладел ключами от автомобиля, после чего совершил незаконную поездку. Позже транспортное средство попало в ДТП.Отделением дознания ОМВД России по району Гольяновог. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73