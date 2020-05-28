В ночное время злоумышленник разбил заднее автомобильное стекло и похитил дорогостоящий автотранспорт...

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов ЦСН СОБР «Рысь» пресечена деятельность подозреваемого в серии краж автомобилей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратился 48-летний житель Зеленограда с заявлением о краже принадлежащего ему автомобиля «Ленд Ровер Рейндж Ровер спорт», который был припаркован на автостоянке в 5 микрорайоне. Материальный ущерб составил 2 900 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 48-летний приезжий.Установлено, что в ночное время злоумышленник разбил заднее автомобильное стекло и похитил дорогостоящий автотранспорт.В ходе следствия установлена причастность задержанного к еще трем эпизодам противоправной деятельности. Злоумышленник аналогичным способом похитил автомобили с территории Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов и из городского округа Люберцы. Общая сумма ущерба составляет более 9 млн рублей.Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31