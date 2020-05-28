США в среду объявили об отмене исключений из американских санкций в отношении иранских ядерных проектов, пишет Reuters.

США в среду объявили об отмене исключений из американских санкций в отношении иранских ядерных проектов, пишет Reuters.Исключения из санкций, которые перестанут действовать 27 июля, затрагивают переоснащение реактора на тяжелой воде в Араке, поставки обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и экспорт Ираном отработанного и утилизированного реакторного топлива.Госсекретарь США Майк Помпео не дал точного обоснования этого шага, который остановит некоторые работы, первоначально предназначенные для того, чтобы затруднить Ирану потенциальную разработку расщепляющихся материалов для ядерного оружия.В то же время Помпео заявил, что Вашингтон продлит на 90 дней исключение из санкций для международных проектов, связанных с АЭС "Бушер", чтобы обеспечить безопасность этого объекта.США два года назад вышли из ядерной сделки с Ираном от 2015 года. Эта сделка предусматривала смягчение экономических санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.После выхода Вашингтона из сделки и восстановления американских санкций Тегеран активизировал свою ядерную программу.Помпео в среду также объявил, что США вводят санкции в отношении двух руководителей иранской ядерной программы: Маджида Агаи и Амджада Сазгара.