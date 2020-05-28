США последними из стран G7 решили присоединиться к международной организации, которая будет консультировать компании и правительства по вопросам ответственного развития искусственного интеллекта.

США последними из стран G7 решили присоединиться к международной организации, которая будет консультировать компании и правительства по вопросам ответственного развития искусственного интеллекта. Решение Вашингтона связано с опасениями угрозы развития ИИ со стороны Пекина, сообщает Bloomberg.Группа, называемая Глобальным партнерством по искусственному интеллекту, будет изучать и давать рекомендации по созданию технологий искусственного интеллекта, уважающих неприкосновенность частной жизни и гражданские свободы, сказал Майкл Крациос, советник президента США Дональда Трампа по вопросам технологий.Официальные лица США планируют рассказать о своем участии в программе на встрече министров науки и технологий стран "Большой семерки". Ожидается, что помимо членов G7 к программе в конечном итоге присоединятся еще несколько стран, не входящих в эту группу, включая Новую Зеландию.Крациос признал, что администрация Трампа в целом скептически относилась к многосторонним соглашениям, но заявил, что это важно сейчас из-за подхода Китая к ИИ, который часто предполагает использование новых технологий для усовершенствования и без того массивного наблюдения за гражданами.По словам Крациоса, китайское правительство "исказило [использование] ИИ таким образом, что это вступает в прямой конфликт с ценностями США и их союзников".Напряженность в отношениях между США и Китаем, усилившаяся на протяжении всего периода президентства Дональда Трампа, на прошлой неделе отметилась новым этапом в связи с принятием китайского закона о национальной безопасности. Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил. Законопроект, который рассматривают власти Китая, осудили в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Евросоюзе. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что страна больше не может считать Гонконг как политически автономный регион, что может привести к санкциям.Крациос сравнил новое партнерство по ИИ с прошлыми усилиями США по сдерживанию влияния Китая на беспроводные технологии 5G.В прошлом году США и еще 31 страна встретились в Праге и согласовали набор стандартов кибербезопасности, который включал предупреждения о поставщиках из стран, не придерживающихся международных стандартов по безопасности и защите данных.Это было широко расценено как камень в огород Huawei Technologies и ZTE, крупных китайских производителей телекоммуникационного оборудования. США пытались держать эти компании подальше как от своего, так и от международного рынка, утверждая, что китайские компании создают в своем оборудовании лазейки для шпионов Пекина. Обе компании решительно отвергли обвинения.Идея как 5G, так и ИИ, заключается в том, чтобы установить лимиты для китайских компаний, стремящихся к экспансии за рубеж, сказал Крациос. В течение многих лет американские технологические руководители высказывали предположение, что китайское влияние может привести к нарушениям свободы слова по всему миру, потому что компании в Китае обязаны по закону подвергать цензуре политически чувствительные темы, одновременно разрешая властям доступ к данным пользователей.Белый дом выразил аналогичные опасения. В прошлогодней речи Крациос предупредил, что принятие китайских стандартов в 5G и ИИ может "повторить те же ошибки, которые совершили наши страны почти 20 лет назад", когда Китай вступил во Всемирную торговую организацию.Заседание G7 в четверг будет проходить под руководством Крациоса и директора управления по научно-технической политике Белого дома Кельвина Дрогемейера. Новая группа попросит страны-участницы следовать принципам, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития, которая рекомендует развивать технологии искусственного интеллекта, уважающие права человека и прозрачные для всех, кого они затрагивают. Члены группы будут назначаться каждой страной и состоять из экспертов из научных кругов, бизнеса и некоммерческих организаций.В преддверии встречи Кратисос сказал, что пандемия COVID-19 сделала опасения по поводу Китая более насущными, указав на сообщения о том, что Пекин заставлял замолчать критиков своей реакции на коронавирус, а также на новую систему, которая отслеживает граждан и автоматически присваивает им цветовой код, который затем используется для ограничения их передвижения.