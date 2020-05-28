Прошел первый прямой эфир нового проекта Мы вам поможем!. Его запустил театр Геликон-опера совместно с научным обществом Медицинская практика.

Прошел первый прямой эфир нового проекта "Мы вам поможем!". Его запустил театр "Геликон-опера" совместно с научным обществом "Медицинская практика".Во время онлайн-трансляции на вопросы граждан отвечали опытные врачи. Первый эфир посвятили онкологии. И посмотрели его более 18-ти тысяч человек. Прямо во время трансляции помогли организовать госпитализацию шести пациентам, а беременной женщине нашли онколога, который взялся её лечить и проводить химиотерапию, не делая аборт.После эфира врачи ответят всем, кто оставил свой вопрос, сообщает телеканал "Россия 24". А их за полтора часа накопилось 342.