Один из судов в Аргентине допросит попугая в качестве свидетеля по делу об изнасиловании и убийстве 46-летней женщины. Стражи порядка выяснили, что птица находилась в одном помещении с ..

Один из судов в Аргентине допросит попугая в качестве свидетеля по делу об изнасиловании и убийстве 46-летней женщины. Стражи порядка выяснили, что птица находилась в одном помещении с погибшей в момент преступления.Женщина сдавала комнату трем мужчинам. Двое из них являются подозреваемыми, а у третьего оказалось алиби. Сосед погибшей рассказал, что после происшествия попугай постоянно повторял фразу "Почему ты меня ударил?". Правоохранители считают, что пернатый питомец может озвучить последние слова убитой.