Китайский технологический гигант Tencent Holdings Ltd. привлек $6 миллиардов в рамках продажи облигаций, что стало крупнейшим размещением бондов азиатской корпорации в 2020 году, пишет Reuters.

Китайский технологический гигант Tencent Holdings Ltd. привлек $6 миллиардов в рамках продажи облигаций, что стало крупнейшим размещением бондов азиатской корпорации в 2020 году, пишет Reuters.В рамках сделки Tencent привлекла $1 миллиард за счет продажи 5-летних облигаций, $2,25 миллиарда за счет продажи 10-летних бондов, $2 миллиарда за счет продажи $30-летних бумаг и еще $750 миллионов за счет продажи 40-летнего долга.Это первый случай, когда Tencent, вторая по рыночной капитализации компания Азии, разместила 40-летние облигации.Спрос со стороны инвесторов достиг $36 миллиардов, рассказали Reuters источники, знакомые с ситуацией.По данным Refinitiv, сделка была крупнейшей среди нефинансовых компаний в азиатском регионе в текущем году.Ранее на этой неделе Tencent сообщила, что инвестирует в течение следующих пяти лет 500 миллиардов юаней ($70 миллиардов) в IT-инфраструктуру, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и кибербезопасность.