Пандемия коронавируса затронула деятельность почти 70% российских предприятий. Выручка малых и средних предприятий (МСП) сократилась на треть, отмечено в докладе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова на имя президента Владимира Путина.

Пандемия коронавируса затронула деятельность почти 70% российских предприятий. Выручка малых и средних предприятий (МСП) сократилась на треть, отмечено в докладе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова на имя президента Владимира Путина.Пандемия коронавируса затронула 4,17 миллиона российских компаний и ИП, при этом в России насчитывают 6,05 миллиона таких компаний и ИП, подчеркивает Титов.Таким образом, почти 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП​​​ столкнулись с падением выручки более чем на 30%, подчеркивает Титов.По данным исследования "Мнение малого и среднего бизнеса о мерах господдержки в период эпидемии коронавируса", 53,3% компаний оценивают свое положение как "кризис" и "катастрофа". Почти 62,2% предприятий оценивают шанс на выживание ниже 50%.Более того, деятельность 35,7% компаний приостановлена, на пике карантина не работали 56,1% компаний.Порядка 55,6% компаний отметили, что спрос сократился на 50% и более.Основными трудностями для компаний являются невозможность платить заработную плату (52,4%), аренду и налог на имущество (42,8%).Большинство компаний не сократили штат сотрудников, но уменьшили фонд оплаты труда (60,88%) или отправили сотрудников в отпуск за свой счет (57,6%).Для перезапуска экономики необходимо вести стимулирующую политику и разработать стратегию несырьевого роста, а также расширить объем и качество поддержки бизнеса, заключил Титов.