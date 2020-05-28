Президент США Дональд Трамп в четверг подпишет указ, касающийся деятельности социальных сетей.

Президент США Дональд Трамп в четверг подпишет указ, касающийся деятельности социальных сетей, передает "Интерфакс".Ранее Трамп заявил, что возможно введение мер по регулированию работы соцсетей. По его словам, они вообще могут быть закрыты, так как с их помощью делается все возможное, чтобы помешать республиканцам выражать свои взгляды."У республиканцев сложилось ощущение, что соцсети на своих платформах полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий", — написал он в своем Twitter.Ранее соцсеть присвоила одному из сообщений американского лидера маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию.Как известно, Трамп является активным пользователем соцсетей. Каждый день он публикует сообщения в Twitter. В Facebook и Instagram также регулярно появляются его публикации, к которым его сторонники и противники оставляют комментарии.Трамп назвал соцсети возможностью обращаться к американцам напрямую, без посредничества СМИ, многие из которых, по его мнению, распространяют о нем фейковые новости.