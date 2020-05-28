Дональд Трамп заявил, что в субботу вновь вернется на мыс Канаверал, чтобы лично наблюдать за второй попыткой запуска космического корабля.

Дональд Трамп заявил, что в субботу вновь вернется на мыс Канаверал, чтобы лично наблюдать за второй попыткой запуска космического корабля. Накануне старт отложили из-за погодных условий за считанные минуты до запуска. Трамп присутствовал на космодроме, но улетел, расстроенный неудачей.Астронавты же провели в кабине более часа. Им пришлось ждать, пока сольют топливо, и только затем сотрудники НАСА открыли люк с внешней стороны и выпустили экипаж.Этот старт рекламировался особо, и западные СМИ называли его историческим событием. Писали, что первая отправка астронавтов с американской территории с 2011 года покажет всему миру, что космическая отрасль США более не зависит от российских ракет.