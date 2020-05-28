В Коломне по подозрению в краже из банкомата задержали троих мужчин. После обысков и допросов стражи порядка пришли к выводу, что на их счету не менее 10 налетов на супермаркеты и отделения банков.

В Коломне по подозрению в краже из банкомата задержали троих мужчин. После обысков и допросов стражи порядка пришли к выводу, что на их счету не менее 10 налетов на супермаркеты и отделения банков, сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.На след подозреваемых — это ранее судимые за разбой и кражи мужчины в возрасте от 44 до 51 года — правоохранители вышли после кражи из магазина "Пятерочка" в селе Ильинское. Злоумышленники выломали дверь, похитили дорогостоящий алкоголь и вскрыли банкомат, сума ущерба превысила 620 тысяч рублей.Во время обысков у подозреваемых обнаружили сапоги, балаклавы и кепки, а также ломы и кувалда, с помощью которых они и проникли в супермаркет. У одного из мужчин изъяли более 700 граммов вещества растительного происхождения, предположительно марихуаны, и 11 патронов.Следователи полагают, что взятые под стражу злоумышленники причастны к 10 кражам из магазинов и отделений банков в Егорьевске и Домодедове.