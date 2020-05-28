Полузащитник московского Локомотива и сборной России по футболу Дмитрий Баринов сдал положительный тест на коронавирус. Помимо него инфекция выявлена также у Антона Коченкова, Романа Тугарева и Тимура Сулейманова.

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Баринов сдал положительный тест на коронавирус. Помимо него инфекция выявлена также у вратаря Антона Коченкова, полузащитника Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова.Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", все футболисты переносят болезнь бессимптомно. Они чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.Остальные игроки, результаты тестирования которых оказались отрицательными, уже собрались на подмосковной базе в Баковке для подготовки к возобновлению сезона в России.Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в "Локо" доросло до пяти игроков. Ранее вирус был обнаружен у нападающего команды Джефферсона Фарфана, который стал первым футболистом российской премьер-лиги с COVID-19.Рестарт чемпионата России ожидается 21 июня.