Японская компания Nissan объявила о закрытии сразу двух своих заводов. Присутствие у нас возрожденной марки Datsun тоже не вписывается в новую стратегию альянса, поэтому автобренд покидает Россию спустя 6 лет после появления.

Японская компания Nissan объявила о закрытии сразу двух своих заводов. Присутствие у нас возрожденной марки Datsun тоже не вписывается в новую стратегию альянса, поэтому автобренд покидает Россию спустя 6 лет после появления.Руководство компании Nissan официально объявило об уходе бюджетного бренда Datsun из России. Производство автомобилей, седана on-DO и хэтчбека mi-DO, на мощностях АвтоВАЗа будет прекращено. Важно отметить, что решение о выводе принято лишь в отношении "Датсуна", в то время как автомобили Nissan будут выпускаться у нас и дальше. Однако количество моделей в портфеле уменьшится с 69 до 55 и менее.Буквально вчера альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил новую стратегию развития и получения прибыли, и оказалось, что присутствие марки Datsun в России в новую концепцию никак не вписывается. Останется ли Datsun на других рынках (а он присутствует в Белоруссии, Казахстане, Индии, Индонезии и Малайзии), пока неизвестно.Минувший финансовый год компания Nissan Motor Co. закончила с рекордными убытками в размере 6,2 млрд долларов и ушла "в минус" впервые со времен экономического кризиса 2008-2009 годов. Да и в целом дела в автоиндустрии на фоне коронавируса идут не очень гладко.На выводе "Датсуна" оптимизация не заканчивается. В Nissan сообщили, что глобальные объемы выпуска в одном лишь апреле-2019 упали на 62% до 150 388 автомобилей, а мировые продажи обрушились на 42%.На этом фоне Nissan официально объявил о закрытии двух автозаводов в Испании и Индонезии. Европейское производство отныне будет сосредоточено на британском заводе в Сандерленде, а производственные мощности из Индонезии переедут в Таиланд.