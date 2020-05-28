У Свердловской области появилась санитарная декларация. Ее параметры озвучил сегодня губернатор региона Евгений Куйвашев. Как уточняет ГТРК Урал, речь идет об обязательных к соблюдению требованиях. Заполнить и принять документ придется всем общественным заведениям после того, как в области будет снят режим ограничений.

У Свердловской области появилась санитарная декларация. Ее параметры озвучил сегодня губернатор региона Евгений Куйвашев.Как уточняет ГТРК "Урал", речь идет об обязательных к соблюдению санитарных требованиях. Заполнить и принять документ придется всем общественным заведениям после того, как в области будет снят режим ограничений. Только после подписания санитарной декларации точки питания (кафе и рестораны), торговые центры и магазины смогут возобновить работу.В список требований, выполнение которых гарантирует заведение, — целый ряд пунктов, касающихся работы в новых условиях. Например, все сотрудники должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами и масками. Работодатель обязан следить за состоянием их здоровья, а также за условиями труда: проветривать помещения и дезинфицировать их через 2-4 часа. Работники должны соблюдать между собой дистанцию не менее полтора метра, не принимать пищу за своим рабочим местом. При приеме клиентов необходимо, чтобы на одного человека приходилось 10 квадратных метров.Уточняется, что пока речи о снятии существующих в регионе ограничений в связи с эпидемией коронавируса нет, во всяком случае, до 1 июня. По последним данным, за минувшие сутки на Среднем Урале зафиксированы 235 новых случаев COVID-19. Один пациент скончался. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 4425 человек. Число погибших – 21 человек.