Французская актриса Марион Котийяр и ее муж Гийом Кане переболели коронавирусом. Супруги отказали поделиться подробностями, отметив, что инфекция протекала у них в легкой форме. Напомним, ..

Французская актриса Марион Котийяр и ее муж Гийом Кане переболели коронавирусом. Супруги отказали поделиться подробностями, отметив, что инфекция протекала у них в легкой форме.Напомним, Марион Котийяр приобрела известность благодаря роли Мэл в фильме "Начало" Кристофера Нолана. Также актриса снялась в картинах "Полночь в Париже", "Хороший год" и "Крупная рыба".