Американские ученые установили, что коронавирус COVID-19 боится солнечного света. Его лучи способны убить тела вируса за несколько минут. Исследователи поместили частицы коронавируса под ..

Американские ученые установили, что коронавирус COVID-19 боится солнечного света. Его лучи способны убить тела вируса за несколько минут.Исследователи поместили частицы коронавируса под специальные лампы, которые излучали свет, схожий с солнечным. похожим на солнечный. Клетки COVID-19 начали разрушаться через семь минут, а свою активность вирус утратил через 14 минут.