Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая проходила 26 мая.

Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая проходила 26 мая.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал полпред РФ Борис Грызлов.Он посетовал на то, что не смог состоятся даже обмен документами, хотя это отработанная процедура.Грызлов обвинил Киев в том, что украинская сторона не отреагировала на предложения Донбасса по обмену и освобождению пленных, гарантии для работы пропускных пунктов не даются, не проводится расследование в отношении военнослужащих ВСУ, виновных в гибели гражданского населения.Российский полпред напомнил, что представители ДНР и ЛНР требуют проведения расследования майских обстрелов и нарушений режима прекращения огня, но, по его словам, украинская делегация в Контактной группе отказалась обсуждать саму ситуацию с безопасностью в Донбассе.По мнению Грызлова, это означает, что Киев собирается продолжать обстрелы территорий самопровозглашенных республик на востоке страны.