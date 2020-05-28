Едва Урал и Южная Сибирь пришли в себя после урагана начала недели, синоптики снова предупреждают о сильном ветре. Какие районы могут опять пострадать от стихии, когда погода окончательно наладится?

Атмосферный фронт уходит, да здравствует атмосферный фронт! Четвертые сутки подряд в регионах Азиатской части страны бушует шторм. Он уже добрался до Дальнего Востока, но постепенно слабеет. Только вот на смену одному ненастному циклону идет другой. Значит ли это, что Сибири и Уралу нужно готовиться к повторению разрушительного шквала?Сегодня — четвертый день шторма за Уралом. Накануне грозовой фронт пронесся по Сибири и добрался до востока региона. Сильный ветер поднялся в Тыве и Якутии, из-за падения опор ЛЭП в некоторых районах произошли отключения электроэнергии. Впрочем, по сравнению с тем, что творилось в Азиатской части страны в начале недели, в среду разрушения были уже куда менее масштабными — грозовой фронт, смещаясь по континенту на восток, постепенно теряет силу. Самым ярким его проявлением, пожалуй, стал снегопад, накрывший север Республики Саха. Он оказался настолько интенсивным, что местами сформировался снежный покров. Даже для такого холодного региона, как Якутия, это за пределами климатической нормы.Сегодня атмосферный фронт продолжит разгонять ветер в полосе от побережья моря Лаптевых до берегов Байкала и верховьев Енисея. Максимальные порывы — около 20 метров в секунду — ожидаются в центральных улусах Якутии и в Забайкалье. Еще одна штормовая зона сформируется на Урале и западе Сибири. Здесь тоже ветер может разгоняться до 15-20 метров в секунду. Это — следствие влияния нового циклона, который прорывается в регион с Атлантики.В среду облачные поля этого вихря накрыли Скандинавию и северо-западные регионы России. Местами за сутки выпало до 40 процентов месячной нормы дождя. Скорость смещения вихря довольно велика — 50-60 километров в час, и завтра днем его центр окажется уже над низовьями Оби, так что в этой части страны не только усилится ветер, но и будут отмечаться интенсивные ливни.В отличие от своего предшественника, новый циклон несет в Россию теплые воздушные массы. А вот грозовой фронт, прорывающийся к Тихому океану, продолжит понижать температуру в зоне своего влияния. Завтра поля его облачности накроют юго-восток Сибири и большую часть Якутии, причем в северных и западных улусах Республики Саха осадки снова могут переходить в твердую фазу.В самом Якутске похолодание начнется уже сегодня. В городе возможны грозы, ветер усилится до 18 метров в секунду, и успокаиваться атмосфера начнет только завтра. При этом в пятницу показания термометров упадут до плюс11 градусов. Но с субботы воздух вновь станет хорошо прогреваться.В Екатеринбурге сегодня тоже ожидаются грозовые дожди и порывистый — до 16 метров в секунду — ветер. На Урал шторм принесет потепление, и вплоть до субботы дневная температура ожидается на уровне 21-24 градуса выше нуля. С воскресенья в эту часть страны вновь станут прорываться более холодные воздушные массы, и столбики термометры уже не поднимутся выше 14-16 градусов выше нуля.