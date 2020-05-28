Минувшей ночью столичные медбригады прибыли в Махачкалу. Для лечения пациентов с COVID-19 регионе уже развернули полевые госпитали Минобороны, работают мобильные лаборатории для диагностики. А завтра в Дагестане ждут ещё один борт.

Минувшей ночью столичные медбригады прибыли в Махачкалу. Для лечения пациентов с COVID-19 регионе уже развернули полевые госпитали Минобороны, работают мобильные лаборатории для диагностики. А завтра в Дагестане ждут ещё один борт.В Москве пандемия пошла на спад? и Владимир Путин предложил столице помочь знаниями и ресурсами другим регионам со сложной коронавирусной ситуацией.Московские врачи отправились d Забайкальский край, Ингушетию и Дагестан. Борт со столичными медиками приземлился в аэропорту Махачкалы в 2 часа ночи.Их встречали с цветами и благодарили за отзывчивость. За три часа полета, как говорят медики, они успели отдохнуть.Врачи — пульмонологи, гинекологи и хирурги будут работать в клиниках Дагестана, в обычных стационарах и ковидных отделениях. Командировка в Дагестан — на две недели.Борт из Москвы привез медикаменты и тесты на общую сумму 110 миллионов рублей, помощь от правительства Москвы.А военные Южного федерального округа завершили работы по подготовке площадок под строительство новых многофункциональных медицинских центров на 200 койко-мест в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.Мобильные многопрофильные госпитали, развернутые в Буйнакске и Ботлихе, принимают пациентов терапевтических больных. Отделение для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию начинает работу сегодня.В республике продолжает действовать режим самоизоляции. Города и села закрыты для посторонних. На въездах в населенные пункты выставлены блок посты. Полицейские проверяют специальные пропуска.В общественных местах, а сейчас это только магазины, рекомендовано носить маски и перчатки. На сегодняшний день в Дагестане выявлено 4 450 заразившихся коронавирусом. Умерло 130 человек, выздоровевших почти 4 500.