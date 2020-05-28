Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, в Бурятии нужно сохранить режим самоизоляции до 15 июня. С таким предложением накануне, 27 мая, к главе республики обратилось Управление Роспотребнадзора по РБ. Под запретом по-прежнему останутся все массовые мероприятия. Жители обязаны соблюдать масочный режим.

В Бурятии нужно сохранить режим самоизоляции до 15 июня. С таким предложением накануне, 27 мая, к главе республики обратилось Управление Роспотребнадзора по РБ. Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, целесообразно продлить существующие ограничения, в том числе, для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.Под запретом по-прежнему останутся все массовые мероприятия, работа ресторанов, кафе, баров. Не откроются также массажные и спа-салоны, солярии, сауны, бани. Жители обязаны соблюдать масочный режим на улице, в общественном транспорте и на рабочих местах.Как уточнил главный государственный санитарный врач по РБ Сергей Ханхареев, разрешены занятия спортом в индивидуальном порядке, естественно, при соблюдении дистанции не менее 5 метров.Кроме того, возобновят свою работу гостиницы, отели и хостелы. А на 1 июля в республике запланирован старт летней оздоровительной кампании в детских лагерях.По информации оперштаба, на 28 мая в республике выявлено 1411 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки заболели еще 47 жителей. Проходит лечение в стационарах 531 пациент. Выздоровело 694 человека. Коэффициент распространения вируса в республике на сегодня — 1,2. Сообщается также, что в лабораториях имеется достаточное количество тест-систем. Под контролем Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в регионе продолжаются противоэпидемические мероприятия, передает ГТРК "Бурятия".