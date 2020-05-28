Молодой человек подозревается в сбыте через тайник-закладку амфетамина.

26 мая текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России ЗАТО г.Радужный задержали подозреваемого в незаконном сбыте запрещенного вещества.Установлено, что в конце апреля 21-летний житель Судогодского района, находясь в 17 квартале города Радужный, через тайник-закладку сбыл психотропное вещество «амфетамин» массой 1,12 грамма.Следственным отделом МО МВД России по ЗАТО г. Радужный в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства или психотропного вещества в крупном размере).Фигурант заключен под стражу.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ, проводят мероприятия направленные на выявление других эпизодов противоправной деятельности фигуранта.Санкции указанной статьи предусматриваю наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.