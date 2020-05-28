За фейки о коронавирусе агентство Bloomberg может лишиться аккредитации в России, если дипломатические меры окажутся неэффективными, заявили в Госдуме РФ.

За фейки о коронавирусе агентство Bloomberg может лишиться аккредитации в России, если дипломатические меры окажутся неэффективными, заявили в Госдуме РФ."Дипломатически можно обмениваться вечно. И следующим этапом, конечно, будет разработка законодательных инициатив и принятие решения вплоть до лишения аккредитации", — сообщил ТАСС член комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Адальби Шхагошев.Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ передала в Генпрокуратуру и Роскомнадзор все материалы о фейковых публикациях иностранных изданий о развитии ситуации с коронавирусом в России. В частности, газета Financial Times и агентство Bloomberg​​​ сообщали, что реальное число погибших от COVID-19 в России может быть намного больше, чем указано в официальных статистических данных."Мы тоже не можем пройти мимо, мы подготовили все необходимые материалы и направили для рассмотрения в Генеральную прокуратуру для принятия мер реагирования и Роскомнадзор", — указал глава думской комиссии Василий Пискарев.