Злоумышленники демонтировали более 8 метров железнодорожных путей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 29-, 32- и 49-летнего жителей Гусь-Хрустального района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в конце апреля текущего года злоумышленники, находясь в лесном массиве около одного из поселков Гусь-Хрустального района, решили совершить кражу железнодорожных путей, чтобы впоследствии сдать их в пункт приема металлолома. С помощью бензогенератора и болгарки они разрезали металлические конструкции на части и погрузили в прицеп автомобиля. После чего скрылись с места совершения преступления.Всего злоумышленники демонтировали 8,5 метров железнодорожных путей и 4 металлические подкладки.Общий ущерб, причиненный организации, составил более 17 тысяч рублей.На следующий день в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых в одном из пунктов приема металла, расположенного на территории Гусь-Хрустального района. Задержанные в содеянном сознались и пояснили, что похищенное планировали продать, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды.Санкции ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.