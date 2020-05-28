В Пекине в четверг состоится церемония закрытия третьей сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей. Это главное ежегодное парламентское собрание страны, и по завершении перед журналистами выступит премьер-министр КНР Ли Кэцян.

В Пекине в четверг состоится церемония закрытия третьей сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей. Это главное ежегодное парламентское собрание страны, и по завершении перед журналистами выступит премьер-министр КНР Ли Кэцян.В этом году обсуждают, конечно, последствия пандемии, а также противостояние с Соединёнными Штатами и ситуацию вокруг Гонконга. Ежегодная сессия должна была состояться ещё 5 марта, но её перенесли из-за вспышки коронавируса, отмечает телеканал "Россия 24".