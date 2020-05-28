Споры о правдивости данных о заболеваемости и смертности от коронавируса COVID-19 в России не утихают. Одни считают, что показатели завышены, другие – что число заражений и смертей в стране подозрительно мало.

Споры о правдивости данных о заболеваемости и смертности от коронавируса COVID-19 в России не утихают. Одни считают, что показатели завышены, другие – что число заражений и смертей в стране подозрительно мало.Чтобы охладить дискуссию, в Министерстве здравоохранения России решили прояснить, в каких случаях человек считается заболевшим и когда COVID-19 можно считать причиной смертности. Для этого специалисты разработали методические рекомендации для врачей.Согласно документу, все подхватившие инфекцию делятся на носителей и больных. Носителями считаются люди, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, но болезнь протекает бессимптомно. Такие случаи не заносятся в статистику заболеваемости. Тем не менее, их количество также подсчитывается и включается в официальные данные о новых случаях заражения в стране.При летальном исходе COVID-19 может быть указан в качестве основной или "прочей" причины смерти. При наличии у скончавшегося нескольких заболеваний основным считается то, на лечение которого потребовалась большая доля медицинских ресурсов. Однако в статистику не включаются лишь те случаи, когда коронавирус очевидно не мог быть причиной кончины: к примеру, если на больного упало дерево, либо если он умер во время проведения срочного хирургического вмешательства.В случаях обнаружения хронических заболеваний причиной кончины будет указан COVID-19. В Минздраве также подчеркнули, что при всех летальных случаях для установления причины смерти должно проводиться вскрытие.