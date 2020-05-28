Возбуждение дела против известного антифашиста - это абсурд, прессуют тех, кто выступает против нацизма, всем патриотам нужно объединиться и отстоять Павла - лишь несколько цитат из заявлений самых разных людей, которые сейчас выступают в защиту Павла Гурьянова. Общественный деятель из Перми, известный своими взглядами, попал под суд за пропаганду фашизма.

"Возбуждение дела против известного антифашиста — это абсурд", "прессуют тех, кто выступает против нацизма", "всем патриотам нужно объединиться и отстоять Павла" — лишь несколько цитат из заявлений самых разных людей, которые сейчас выступают в защиту Павла Гурьянова. Общественный деятель из Перми, известный своими взглядами, попал под суд за пропаганду фашизма.Или, если быть точным, за "публичную демонстрацию нацистской символики". Именно так звучит формулировка статьи, по которой было заведено административное дело. Процесс начался после анонимной жалобы в пермский центр противодействия экстремизму. Дескать, Гурьянов использует запрещенную символику в своих соцсетях.И действительно, в одной из его публикаций на фотографиях — присутствуют свастики, а также люди с руками, поднятыми в фашистском приветствии. Вот только тут важен контекст. Как пояснил сам обвиняемый, речь о критическом материале. И он вовсе не пропагандировал нацизм, а наоборот — разоблачал его проявления.Статья с названием "Журналист "Foreign Policy" не увидел фашизма в детском лагере "Азова", была опубликована Павлом Гурьяновым на платформе Живого Журнала аж 2016-м. Речь в ней идет о детском летнем лагере украинского нацбата "Азов". О том, как воспитывают юных "патриотов" в духе украинского национализма. В этой же статье Павел использовал фотографии молодчиков "Азова", которые выполняют в лагере роль воспитателей. Они позируют на фоне флагов с изображением свастики. Именно за это, компетентные органы решили привлечь Павла к ответственности за пропаганду фашизма."Четыре судебных заседания, где выступали и свидетели, те, кто видели мою деятельность, говорили, что я являюсь организатором патриотического воспитания, выступали эксперты, которые говорили, что статья является антифашистской. И самое интересное, что суд не смог опросить сотрудников центра противодействия экстремизма, которые составили на меня рапорта", — рассказывает Павел Гурьянов, общественник.Самое интересное, что перед публикацией статьи еще в 2016 году, Гурьянов сделал все, чтобы не нарушить закон. При помощи технических средств саму свастику автор скрыл от демонстрации. Однако, к его удивлению и удивлению даже судебных экспертов, делопроизводству по пропаганде фашизма все же был дан ход."Конечно, фотографии были взяты из открытых источников, более того, на одной фотографии, где эти боевики батальона "Азов" держат один из флагов со свастикой, и я специально закрыл ее белым кругом, написал, что свастика, зная о том, что есть требование законодательства", — продолжает Павел Гурьянов, общественник.На самом деле Павлу можно было ничего и не скрывать. В законе четко регламентируется момент публичной демонстрации фашистской свастики. В определенных случаях ее можно публиковать, совершенно не нарушая закон. Но почему то эти аргументы все равно не уберегли Гурьянова от обвинений в пропаганде фашизма."Несмотря на то, что у нас в РФ в УК есть статья, которая запрещает публикацию нацистской символики в соцсетях , в печати, в СМИ. Но есть там один пункт, который говорит о том, что если эта публикация сделана с целью борьбы с нацизмом, и не преследует цель пропаганды нацизма то соответственно размещать символику можно. Павел не виновен! Он не пропагандировал фашизм! Он антифашист", — уверен Александр Григоренко, депутат Законодательного собрания Пермского края.Сегодня на судебном заседании, присутствовал специалист, который составлял протокол на Гурьянова о правонарушении. И вот его слова сегодня очень удивили всех собравшихся в зале суда.После таких откровений, у судьи, который вел дело Павла Гурьянова, не осталось никаких сомнений: дело закрыто за отсутствием состава правонарушения. С чем мы Павла искренне и поздравляем.