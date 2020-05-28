Трое преступников попытались угнать экскаватор на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Однако им это не удалось. Странную банду сразу задержала полиция. Выяснилось, что злоумышленники ..

Трое преступников попытались угнать экскаватор на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Однако им это не удалось.Странную банду сразу задержала полиция. Выяснилось, что злоумышленники хорошо подготовились: рядом стоял грузовой автомобиль и необходимое оборудование. Правоохранители также установили, что эти же люди угнали экскаватор осенью 2019 года.