В подмосковном Чехове подвыпившая комания молодых людей устроила шумные проводы, а затем напала на полицейского, приехавшего по жалобе соседей. В отношении одного из дебоширов уже возбуждено уголовное дело.

Подвыпившая комания молодых людей устроила шумные проводы, а затем напала на полицейского, приехавшего по вызову соседей, жалующихся стрельбу из автомата и громкую музыку.Инцидент произошел в Чехове 25 мая на улице Энергетиков. Просьба полицейских продемонстрировать удостоверения личностей вызвала неадекватную реакцию. "Да чего ты можешь!" — кричал в лицо сотруднику правоохранительных органов особенно активный хулиган, пытаясь сдернуть маску с инспектора и почему-то хвастаясь сотней тысяч подписчиков. Другой молодой человек ухитрился проколоть колесо у патрульной машины.При этом к компании нарушителей тишины присоединилась группа поддержки, состоящая из двух десятков человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. По отношению к полицейским вели они себя агрессивно и вызывающе.Несколько юношей были задержаны. В отношении стрелка из охолощенного автомата, было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", на других молодых людей были оформлены административные протоколы.Позже СК РФ по Московской области организовал проверку по факту применения насилия в отношении представителей власти — по информации следователей, несколько человек нанесли удары по лицу полицейского. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.