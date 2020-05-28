В регионах возобновляется докарантинное расписание электричек, сообщается в газете РЖД Гудок.

В регионах возобновляется докарантинное расписание электричек, сообщается в газете РЖД "Гудок".Решение об увеличении числа электричек на линиях принимают регионы — заказчики перевозок. Количество пригородных поездов в регионах увеличилось более чем на 13%.Пассажиропоток в электричках на время карантина снизился на 70%, а количество электричек на линии - на 12%.Но регионы начали ослаблять карантинные меры с 18 мая. В итоге за предыдущую неделю количество пригородных составов выросло на 107. Число отмененных составов снизилось до 709 с 816 неделей ранее. По данным на начало недели, пассажиропоток в пригородном сообщении регионов снизился по сравнению с прошлым годом на 55,1%, а неделей ранее снижение достигало 58,4%.