В апреле был зафиксирован рост цен на продукты. Статистику привел исследовательский холдинг Ромир.

В апреле был зафиксирован рост цен на продукты. Статистику привел исследовательский холдинг "Ромир".В предыдущем месяце вектор дефлятора совпал с официальным показателем инфляции Росстата. Индекс показал рост в 1,13%, а инфляция – рост в 0,83%.Годовые значения этих показателей составляют 2,3% и 2,1% соответственно. Это намного выше прошлогодних -0,22% и 0,29%.За последние месяцы эти значения стали максимальными и даже превысили традиционно наиболее высокие для годовой сезонности январские показатели. Цены на продукты выросли на 3,18%.А вот на бензин они несколько снизились (-0,24%). На услуги ЖКХ цены не изменились (0,00%). Сообщается, что резкий рост произошел на фоне значительных изменений в курсе рубля.Напомним, что экономические проблемы возникли в стране в связи с эпидемией коронавируса и попытками остановить распространение болезни. Карантин в России, как и в других странах, привел к сложностям в работе многих предприятий.Как писали "Дни.ру", теперь перед российскими властями стоит задача поддержать производство, пищевую промышленность, малый и средний бизнес и простых людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации