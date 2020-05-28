Сегодня в Шри-Ланке состоится суд по делу донского натуралиста Александра Игнатенко. Об этом Дон-ТР рассказал сам зоолог.

Сегодня в Шри-Ланке состоится суд по делу донского натуралиста Александра Игнатенко. Об этом "Дон-ТР" рассказал сам зоолог.Напомним, начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Ростова-на-Дону был арестован за сбор жуков национальном парке Шри-Ланки. Инцидент произошел 2 месяца назад. По словам мужчины, во время прогулки на дороге он заметил насекомых и хотели их изучить. В итоге специалиста обвинили в незаконном сборе природных объектов.Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы и штраф в 3 миллиона рублей. Также известно, что в связи с пандемией COVID-19 Игнатенко выпустили свободу под залог.