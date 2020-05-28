28.05.2020

2020-05-28 12:25:04

В Струнино многодетная семья уже много лет ютится в нежилом здании

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Владимирской области.

Накануне в эфире федерального канала рассказали о жилищных проблемах многодетной семьи из Струнино. Уже много лет Черняевы и еще несколько семей вынуждены жить в нежилом здании бывшего ПТУ.

В 2015 году «Вести» рассказывали историю Юлии Черняевой, которая стала участницей шоу с Леонидом Якубовичем. Тогда телеведущий, узнав о том, что женщина с тремя детьми ютится в общежитии и зарабатывает 7000 рублей в месяц за преподавание хорового пения, обратился к администрации области. Но до сих пор ничего не изменилось.

В ходе доследственной проверки следователи изучат и оценят иные освещенные в эфире аспекты, связанные с выделением помещений для проживания семей в нежилом здании бывшего училища. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сообщили в пресс-службе ведомства.