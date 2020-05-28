Участники договор могут отказываться от обязательств без последствий для себя в случае принятия органами власти актов, временно препятствующих исполнению договоренностей Об этом говорится в проекте постановления Пленума Верховного суда РФ.

Участники договорных отношений вправе отказываться от обязательств в случае введения карантина. Об этом говорится в проекте постановления Пленума Верховного суда РФ.В документе отмечается, что в случае чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, "риск наступления которых не несет ни одна из сторон (непреодолимая сила)", каждая из сторон имеет право отказаться от выполнения договора. В частности речь идет о случаях, когда обстоятельства привели к существенной просрочке или приведут к ней в будущем, передает ТАСС.Накануне стало известно о том, что в Москве режим самолизоляции будет продлен до 14 июня. Продолжат свое действие цифровые пропуска и ряд других ограничительных мер. При этом начнут работать химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, ярмарки выходного дня. Крупные ТЦ, рестораны, театры и салоны красоты останутся закрытыми. Жители города смогут выходить на прогулки, но только по графику и в масках.