Amazon планирует приобрести разработчика машин-беспилотников Zoox. Доставка посылок занимает большую часть расходов интернет-магазина, а сделка позволит ускорить автоматизацию бизнеса, считаю аналитики компании Bloomberg.

Amazon хочет купить разработчика машин-беспилотников Zoox. По мнению аналитиков агентства Bloomberg сделка позволит компании ускорить автоматизацию бизнеса. Доставка посылок по-прежнему занимает большую часть расходов интернет-магазина. В 2012 году Amazon поглотил производителя-роботов Kiva Systems за $775 млн. С тех пор роботизированные тележки прописались на складах компании в количестве 200 тысяч штук. Облегчить систему доставки товаров должны были беспилотные дроны, но пока масштабированию этой услуги мешают административные и законодательные барьеры.В 2019 году Amazon начал тестировать робота Scout для доставки покупок в районе Сиэтла, но это все еще капля в море системы доставки товаров интернет-магазина. По оценкам все того же Bloomberg к 2025 году компания будет тратить на доставку не менее $60 млрд в год. И, похоже, корпорация Джеффа Безоса хочет с помощью использования беспилотных автомобилей Zoox эти расходы сократить. Основанный в 2014 году стартап Zoox изначально хотел создавать автономные транспортные средства, которые были бы намного более маневренными, чем традиционные автомобили. Дизайн и разработка беспилотников сначала сильно отличалась от всего существующего на рынке, например, на рисунках у машин не было ветрового стекла, разработчики были уверены, что так безопаснее. Однако первые робомобили Zoox, выехавшие на городские улицы все-таки были похожи на обычные машины.Стартапу удалось получить лицензию на эксплуатацию автономных транспортных средств на дорогах Калифорнии и остаться самостоятельной компанией. Все остальные стартапы в области технологии беспилотного вождения скупают большие корпорации. Компанию Otto, например, купил Uber, Cruise Automation приобрел General Motors. Ford инвестировал $1 млрд в Agro Al. Intel также активничает в области разработки беспилотных автомобилей и в 2017 году приобрела израильский стартап. Все крупные бренды готовятся к наступлению крупной эры технологии.А теперь немного статистики. В России упали продажи смартфонов. По данным исследовательской компании GfK по сравнению с мартом падение в апреле составило 42%, а в сравнении с апрелем прошлого года - 24%. В МТС и "Билайн" подтвердили газете "Ведомости" снижение спроса на смартфоны из-за закрытия салонов связи. Интернет сгладил падение, доля онлайн-продаж выросла на 70% из-за перехода покупателей в сеть в период пандемии коронавируса, но данные свидетельствуют о том, что потребители стали чаще выбирать более дешевые смартфоны и отказывать себе в покупке флагманских аппаратов. Эксперты отмечают, что падение продаж смартфонов наблюдается в целом во всем мире.