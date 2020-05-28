Twitter впервые отметил записи Трампа как недостоверные. В помеченных твитах президент США прокомментировал голосование по почте, которое организуют демократы. По его мнению, результаты таких выборов будет легко подделать.

Twitter впервые отметил записи Трампа как недостоверные. В помеченных твитах президент США прокомментировал голосование по почте, которое организуют демократы. По его мнению, результаты таких выборов будет легко подделать. В частности, он написал, почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем.После этого на сообщении появилась ссылка "узнайте факты о голосовании по почте". По ней были приведены публикации таких изданий как CNN, и The Washington Post, в которых эти заявления названы необоснованными. В ответ Трамп объявил социальную сеть во вмешательстве в предвыборную кампанию и добавил, что Twitter подавляет свободу слова, а он этого не допустит. Кстати, Twitter начал тестировать новый способ борьбы с ложными сообщениями в феврале. Соцсеть маркирует медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение. И в начале марта Twitter впервые отметил политическое видео, как манипуляцию. Автором поста был директор социальных медиа Белого дома Дэн Скавино.Мировые СМИ, конечно, рассказали, о том, что Twitter выступил против статусов Трампа, однако отметили при этом, что большую часть твитов президента США соцсеть продолжает игнорировать. Речь идет о сообщениях, в которых Трамп оскорбил мексиканцев, назвав их плохими людьми, женщин, рассказывая как в юности хватал их за женские прелести, Ким Чен Ына, обозвав его человеком-ракетой и другие твиты. Надо сказать, что социальная сеть и в "дотрамповые" времена была самой горячей политической площадкой Америки, более того предыдущий президент Абама даже имеет больше подписчиков. Но не один политический деятель еще не превращал свой микроблог в главный инструмент не только пиара, взаимоотношений с общественностью, но и политики как таковой и даже работы госаппарата, то есть, по сути, для руководства страной.Дональд Трамп начал активно пользоваться Twitter еще до президентства и после победы на выборах продолжил публиковать сообщения в личном аккаунте, который стал популярнее официального аккаунта президента США. Сейчас на него подписаны 80 млн человек, у официальной страницы президента всего 30, причем сообщения realDonaldTrump, это его никнейм, обладают весом, которому могут позавидовать официальные распоряжения Белого дома. Например, как отмечали журналисты, одного твита было достаточно для того, чтобы досрочно отправить в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса. В значительно степени такая активность в соцсетях объясняется тем, что Трамп с момента избрания конфликтует с частью медиа и прямой канал высказывания ему был просто необходим.