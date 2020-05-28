Пока Европа постепенно ослабляет меры против COVID-19, статистику в некоторых странах портят так называемые завозные случаи заболевания. Откуда они берутся, например, в Испании несмотря на закрытые границы?

Пока Европа постепенно ослабляет меры против COVID-19, статистику в некоторых странах портят так называемые завозные случаи заболевания. Откуда они берутся, например, в Испании несмотря на закрытые границы?Смертность в Испании с начала режима чрезвычайного положения за последние 2 месяца превысила статистику аналогичных периодов последних 10 лет. Об этом сообщают эпидемиологи. Официально с коронавирусом ее пока не связывают. Так как не всем погибшим могли сделать тест из-за нехватки оборудования. Но именно эпидемией врачи объясняют наиболее высокое число погибших за короткой промежуток времени.Тем временем в стране продолжает действовать общенациональный траур. Европа же постепенно выходит из карантина, но все больше переживает за завозные случаи заболевания. Кто привозит коронавирус в Испанию, несмотря на закрытые границы, и почему экологи опасаются за состояние Средиземного моря у городов этим летом?Это маленькая на первый взгляд проблема может оказаться большой. К побережью некоторых островов Канарского архипелага, которые меньше всего пострадали от коронавируса, продолжают прибывать мигранты. Теперь им нужны не только привычные в таких случаях одеяла, но и маски. За два месяца официально вирус обнаружен всего у троих. При этом профсоюзы полиции требуют, чтобы был установлен четкий карантинный протокол, которого нет. Ситуация может угрожать здоровью сотрудников и местных жителей.Ситуация в Африке с коронавирусом ещё даже близко не приблизилась к пику. Именно незаконная миграция в лодках по волнам до европейских берегов подливает масла в этот коронавирусный огонь. Ведь всех контактировавших необходимо помещать в карантин, на это тоже нужно найти ресурсы. А сейчас и без того хватает экономических проблем на своих берегах.Деньги бюджета могут пригодиться на оплату работникам неоткрывшихся кафе и отелей. В Мадриде и Барселоне внутри ресторанов принимать клиентов все еще нельзя. А террасы можно открывать лишь на 50 процентов. Пока нет вакцины — многие туристы рисковать не будут, уверены бизнесмены. Потому лето 2020 в Испании все-таки пройдёт больше с надеждой на внутренний туризм.Без эйфории. Сделать привычную выручку они уже не успеют. Возможно, придётся поднять цены. Это режим ожидания. Пока вакцины нет — поводов радоваться немного. Учитывая новые данные испанских эпидемиологов. Начиная с 13 марта — за 2 месяца режима чрезвычайного положения — в Испании погибло на 43000 человек больше, чем за аналогичный период последних 10 лет.Специалисты считают, что к росту смертности привёл коронавирус. Но поставить точный диагноз не могли. Тестов просто не хватало. Теперь проводят расследование.Вполне возможно, что туристам этим летом придётся не только носить маски, но и сталкиваться с ними даже в море. Экологи-водолазы уже находят плавающие средства защиты, в том числе и перчатки. По окончании пандемии они могут грозить экологической катастрофой.Правильно не утилизируют. Выбрасывают, где придётся. Могут быть потенциально заразны — об этом напоминают специалисты. Говорят они и о соблюдении карантинных мер. Во Франции, как и в Испании все еще действуют ограничения на передвижения до 100 километров . Всех заезжих с потенциально опасной территории туристов в этой французской деревушке уже встречают предупреждения. В том числе и на домах, которые владельцы пытаются сдать в аренду.Новая реальность коснётся туристов и в культуре. Она, конечно, возможно будет временной. Но пока нет вакцины, берлинский театр первым показывает европейским соседям, как готовится к новому послекоронавирусному сезону. При такой расстановке кресел билеты точно подорожают.То же самое, возможно, будет на пляжах. У каждого своё конкретное место. Но привыкшие загорать, где и как хочется, португальцы или греки, пока с этими правилами явно не согласны. Нарушают их целыми семьями. Хотя эпидемия официально не закончилась.Уже на следующей неделе крупные города Испании Мадрид и Барселона вступят во вторую фазу снятия карантина. Но расслабляться, как говорят специалисты, ещё рано, потому что существенные ограничения будут оставаться именно в секторе малого бизнеса, который для экономики страны был основным.